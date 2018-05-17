Выставка проекта "Художник и город" знакомит с творчеством сюрреалиста Георгия Скрипниченко

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь Якуба Коласа в Минске наполнилась сегодня сюрреалистической атмосферой: музыка, перформанс, картины под открытым небом. Выставка проекта "Художник и город" знакомит минчан и гостей столицы с творчеством белорусского сюрреалиста Георгия Скрипниченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил на открытии заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков, экспозиция позволяет познакомиться с творчеством замечательного мастера, задуматься о сегодняшнем дне и о будущем.
Для председателя Белорусского союза художников Рыгора Ситницы открытие этой выставки - праздник, поскольку Георгий Скрипниченко был его другом, коллегой, без которого невозможно было бы представить национальное искусство последних лет пятидесяти. "Это не просто яркий художник и яркая личность. Это абсолютно ключевая личность, икона стиля. И это можно сказать о нем не только как художнике, но и о том, как он жил, как вел себя с друзьями и коллегами, как одевался. Это абсолют стиля, что очевидно сегодня и чего нам сейчас не хватает", - сказал он.
По словам художника, Георгий Скрипниченко во время господства идеологии соцреализма в искусстве вместе с Александром Кищенко, а позже к ним присоединился и Николай Селещук, совершили революцию в искусстве. И этим поставили Беларусь фактически в центр общеевропейского художественного контекста.
Открывшаяся экспозиция проекта "Художник и город" - седьмая по счету. Посетителям представлены репродукции картин Георгия Скрипниченко из Национального центра современных искусств, Национального художественного музея Беларуси и частных коллекций. Георгий Скрипниченко - яркий представитель отечественного сюрреализма, живописец, график, экспериментатор. Более десяти лет был членом общественного художественного объединения "Белорусская академия изобразительного искусства". В 2005 году он был объявлен Кембриджским университетом "Человеком года".
Традиционно репродукции сопровождаются текстовым описанием на трех языках - белорусском, русском и английском. Вся дополнительная информация о проекте размещена на сайте
Выставка Георгия Скрипниченко в Минске будет работать по 8 сентября.
По инициативе Банка ВТБ, который пятый год подряд выступает генеральным партнером проекта, с 20 сентября по 6 ноября художественная экспозиция работ Георгия Скрипниченко будет представлена в Витебске.
Проект "Художник и город" стал для Минска хорошей традицией. Среди художников, чьи работы выставлялись в прежние годы, были Казимир Малевич, Валентин Губарев, Марк Шагал, Николай Селещук и еще более 30 современных белорусских художников. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Минского городского исполнительного комитета. Инициаторами выступили коммуникационная компания GBS и Национальный центр современных искусств.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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