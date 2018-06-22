Выставка Тамары Денисовой "Когда расцветает сирень..." открылась в Минске

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Тамары Денисовой "Когда расцветает сирень..." открылась в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на церемонии открытия директор музея Павел Сапотько, эта экспозиция, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, не только напоминает о далеких событиях прошлого, но и делает привязку к будущему. Феномен художницы, по словам Павла Сапотько, формировался в мощном контексте. Это подвиг ее отца Владимира Демьяновича Денисова, историческая память о далеких событиях прошлого, хранимая в Бресте, где живет Тамара, художественная атмосфера, в которой мастер сегодня находится.

Экспозиция представляет более 40 работ, посвященных памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Особое место автор отводит героической судьбе Брестской крепости - такой, какой она приняла начало войны и какой ее знаем, чтим сегодня. Данная тематика для автора является особенной в творчестве, прежде всего это связано с подвигом ее отца - пехотинца, который одним из первых ворвался в оккупированный город Орел. В честь этого подвига был дан салют, а Владимир Демьянович решением жителей города Орел стал его Почетным гражданином.

Тамара Денисова окончила Одесское художественное училище, затем Витебский государственный университет имени П.М. Машерова. С 2000 года член Белорусского союза художников. Провела четырнадцать персональных выставок в Беларуси, Польше, Германии. Художник-педагог, преподавала более 35 лет рисунок и живопись в Детской художественной школе Бреста. Многие работы автора находятся в частных коллекциях в Великобритании, Германии, Польше, Китае, США, Японии. Награждена грамотой Министерства культуры за заслуги в области изобразительного искусства, почетным дипломом "Еврорегион-Буг". Автор работает в технике акварельной и станковой живописи, в жанрах пейзажа, натюрморта, в религиозной тематике.-0-