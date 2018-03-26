26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка в Национальной библиотеке Беларуси представит буквари и азбуки XVI-ХХI веков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Открытие выставки "Белорусский букварь: 400 лет истории", приуроченной к юбилею первого в мире издания под названием "Букварь" (Евье, 1618), состоится 29 марта в Музее книги Национальной библиотеки.

В экспозиции известные буквари и азбуки XVI-ХХI веков - разные по составу, графике, художественному оформлению, педагогическим приемам обучения чтению и письму.

В числе экспонатов - одни из самых древних отечественных книг для обучения. Среди них и известные буквари из православных монастырей, и малоизвестные издания для униатов и староверов. Особый интерес представляют белорусские учебники для обучения чтению начала ХХ века: белорусские буквари и хрестоматии Каруся Каганца, Тётки (Алоизы Пашкевич), Якуба Коласа, Вацлава Ластовского, Янки Станкевича, Леониллы Горецкой и др. Много неожиданного каждый посетитель может найти в белорусских советских букварях периода ликвидации неграмотности, в западнобелорусских букварях, изданиях белорусской диаспоры за границей.

Одним из лучших белорусских букварей ХХ - начала ХХI веков считается известный "Букварь" Анатолия Клышки, который впервые издан в 1969 году и переиздавался 23 раза на белорусском, русском и польском языках. Он получил золотую медаль Международной Лейпцигской книжной выставки в 1977 году, а в 2004-м признан лучшим учебником года на выставке во Франкфурте-на-Майне. На выставке можно будет увидеть и самые новые буквари, подготовленные Ольгой Цириновой.

Но, очевидно, самой интересной задачей для гостей Музея книги станет попытка найти тот самый "Букварь", с которого они начинали свою школьную науку. Выставка дополнена старыми дневниками и тетрадями, неизвестными современным школьникам принадлежностями для письма и другими артефактами школьной жизни. -0-