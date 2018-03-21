Выставка в Витебске знакомит с редкими фото достопримечательностей региона

21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Редкие фотоснимки достопримечательностей Витебского региона второй половины ХХ века представлены на выставке в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

Выставка "Увлечение длиною в жизнь" подготовлена по материалам архива известного археолога-слависта, крупнейшего знатока археологии средневековой Руси и древностей Беларуси Леонида Алексеева. Одним из его увлечений была фотография. В своих поездках, разведках, экспедициях ученый не расставался с широкопленочной фотокамерой, на которую снимал археологические памятники, пейзажи, местных жителей.

Для выставки были отобраны негативы, где запечатлены города, поселки и местечки Витебской области, их достопримечательности, отснятые в разные десятилетия второй половины ХХ века. Многие фотографии представлены впервые, некоторые уже были использованы в книге "По Западной Двине и Днепру в Белоруссии". Всего посетители смогут увидеть 111 фотографий и пять панорам с видами улочек, площадей, храмов, остатками парковых ансамблей и усадеб Браслава, Глубокого, Постав, Орши и других населенных пунктов. Многие из заснятых памятников не сохранились, некоторые сильно изменились.

"Особенно интересны фотографии 1950-х годов Полоцка и 1951 года Витебска. Впервые можно увидеть панорамы областного центра вокруг церкви Благовещения до ее разрушения и вокруг траншеи, где была найдена берестяная грамота, виды города в начале 1950-х. Благодаря этим съемкам у нас есть возможность заглянуть в былое", - отметили в музее.-0-