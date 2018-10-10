Выставка "VECTOR. Праз стагоддзі да сучаснасці" откроется в Мирском замке 11 октября

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка "VECTOR. Праз стагоддзі да сучаснасці", посвященная Году малой родины, откроется в Мирском замке 11 октября, сообщили БЕЛТА в Ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд".
Более 20 художников - студенты, выпускники, преподаватели Белорусской государственной академии искусств - представят свои работы. На создание произведений мастеров вдохновили археологические находки и шедевры древнего искусства. "Знакомство с такими предметами позволило художникам на эмоциональном уровне ощутить связь эпох", - отметили организаторы.
Помимо знакомства с экспозицией посетители смогут приложить руку к созданию "новой истории" с помощью интерактивной инсталляции, принять участие в образовательных мероприятиях - мастер-классах, творческих мастерских, викторинах.
Выставка продлится до 11 декабря текущего года. Увидеть экспонаты можно в мансарде северного корпуса Мирского замка с 10.00 до 18.00.
Художественный проект VECTOR - результат сотрудничества Белорусской государственной академии искусств и ассоциации "БелБренд".-0-
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