Выставка Виктора Альшевского "Точка отсчета" откроется 7 сентября в НХМ

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставочного проекта художника Виктора Альшевского "Точка отсчета" состоится 7 сентября в Национальном художественном музее Беларуси.

Выставочный проект "Точка отсчета", включающий 90 работ в четырех разделах ("Музей мира", "Мой Минск", "Фрагменты Вавилонской башни", "Портрет современника"), станет своеобразным отчетом о творческой деятельности художника.

Профессор Виктор Альшевский - известный белорусский художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, участник республиканских и международных выставок, неоднократно являлся инициатором и куратором национальных и международных художественных арт-проектов, в том числе первой Минской триеннале современного искусства (Минск, 2013 год); Международной выставки акварели и рисунка (белорусский отдел) (Париж, 2015 год), Международной выставки современного искусства "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока" (Минск, Москва, Астана, Лиссабон, 2016-2018 годы). Работы художника хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Национальном центре современного искусства Беларуси, выставочном объединении "Центральный дом художника" (Москва); художественных галереях Германии, Норвегии, Польши, Сербии, Венгрии, Италии, Франции, Испании, Португалии, Австрии, Великобритании, США, Турции, Сирии, Китая и других стран, находятся в коллекции короля Испании Хуана Карлоса I. Виктор Альшевский является также одним из инициаторов создания Национального центра современного искусства, который он возглавлял в 2011-2013 годах.

Проект организован при поддержке Министерства культуры Беларуси, Министерства иностранных дел Беларуси, Мингорисполкома, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и посольства Беларуси во Франции.-0-