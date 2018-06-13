Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселева откроет "Джазовые вечера" в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселева откроет фестиваль "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" в Минске. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам режиссера фестиваля Андрея Калины, уже сложилась традиция приглашать на "Джазовые вечера" талантливых детей. Фестиваль откроется концертом 23 июня, в котором примет участие юный музыкант, обладающий особым джазовым штрихом Илья Киселев. Илья живет в поселке Красная Слобода Солигорского района.

Организаторы обещают также духовой баттл. Каждый вечер фестиваля - 23 июня, 30 июня, 7 июля - будет посвящен отдельной теме: "Латиноамериканский джаз", "Традиции и современность", "В джазе только девушки". Но их объединит джазовая пьеса Майлза Дэвиса "So what".

Как отметила первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Виталина Рудикова, "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" - яркий и интересный проект. Из года в год фестиваль предлагает разнообразную программу, предоставляя зрителям возможность услышать как профессионалов, так и тех, кто делает только первые шаги на сцене.

Во время концертов "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" на сцену выйдут белорусские музыканты, а также гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Среди хедлайнеров звезды джаза: Mingus Big Band - Алекс Сипягин (США), солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер (Германия), виртуозная пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция). В вечерах примет участие молодой американский септет Jonah Levine Collective, лидер которого выступал на известных фестивалях Европы, Азии и Северной Америки.

Зрителей также ждет встреча с белорусскими музыкантами: Premier Orchestra, квартет Павла Орлова, Lu Krukovskaya Project, джаз-трио Евгении Летун, виртуозный саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Losh Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Вход на все концерты свободный.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-