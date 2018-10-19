Выступлением немецкого органиста Иоганнеса Гефферта откроется фестиваль "Званы Сафiі"

19 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выступлением одного из ведущих органистов современной Германии профессора Иоганнеса Гефферта откроется XXIII Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафii", сообщила БЕЛТА заведующая концертным отделом Софийского собора Елена Мартынова.

Мероприятия форума пройдут с 21 октября по 25 ноября под сводами Софийского собора. Среди участников - лучшие органисты из Германии, Японии, Австрии, Лихтенштейна, Финляндии. В концертных программах будет звучать органная классика, сочинения для органа с оркестром, транскрипции и импровизации.

Открытие нынешнего фестиваля посвятят 30-летию творческой деятельности солистки концертного зала Софийского собора Ксении Погорелой и 10-летию камерного оркестра "Европа-Центр" под управлением Раиля Садыкова.

"Увертюра к фестивалю представит слушателям одного из ведущих органистов современной Германии профессора Иоганнеса Гефферта. На протяжении многих лет он выступает на органных фестивалях в Японии, Северной и Южной Америке, странах Европы. В исполнении знаменитого маэстро 21 октября в Полоцке прозвучат произведения Баха, Моцарта, Шумана, Сен-Санса", - отметила Елена Мартынова.

Через неделю на фестивале выступит немецкий дуэт - органист базилики Оттобойрена Йозеф Мильчицкий и обладательница замечательного сопрано Сюзанна Ютц-Мильчицкая. Самобытная и яркая исполнительница из Японии Хироко Иноуэ 4 ноября привезет в Полоцк европейскую классику и творения двух современных японских авторов - Митио Мияги и Такаши Йошимацу. На форуме австрийский органист Иоганн Труммер исполнит сочинения немецких композиторов-классиков XVII-XX веков.

На заключительных концертах фестиваля "Званы Сафіі" 18 ноября впервые в Беларуси выступят органист церкви Святого Николая в Бальцерсе (Лихтенштейн) Томас Нипп и 25 ноября концертирующий финский органист, доктор музыки Туомас Пирхонен.-0-