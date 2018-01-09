XIII Театральный форум "М.@rt. контакт" сделает акцент на эксперимент

9 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ХIII Международный молодежный театральный форум "М.@rt. контакт", который пройдет в Могилеве 21-27 марта, сделает акцент на эксперимент. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков.

"Если в прошлом году афиша форума состояла примерно на 50% из классики, то в этом году из 23 спектаклей только три по классическим произведениям, остальное - экспериментальный театральный язык, а где-то музыка и пластика. К примеру, зрителя ждет зонг-опера "Медея. Эпизоды" "Театро Ди Капуа" из Санкт-Петербурга с участием группы "Последние танки в Париже", в ней также прозвучат стихи панк-поэта Лёхи Никонова, а роль Медеи исполнит Илона Маркарова", - рассказал Андрей Новиков.

Он отметил, что палитра фестиваля очень разножанровая и каждый сможет себе выбрать что-то по вкусу. "Исполнилась в этот раз и наша мечта, чтобы в Могилев приехал театр мирового уровня. Это будет театр "Мено Фортас" из Вильнюса, который привезет спектакль "Мастер голода" (по рассказу "Голодарь" Франца Кафки) легендарного режиссера Эймунтаса Някрошюса. Также большие ожидания от Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова и спектакля режиссера Михаила Цитриняка "Крик лангусты" о творческом пути великой актрисы Сары Бернар.

По словам председателя оргкомитета форума, заместителя председателя Могилевского облисполкома Андрея Кунцевича, в формате фестиваля планируется показ 23 спектаклей 22 театров из 9 стран мира: Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины. "Мы пригласили на форум коллективы, которые ярко проявили себя на предыдущих фестивалях, а также новые театры и творческие группы. Впервые в театральном празднике примет участие Московский Губернский театр со спектаклем "Урожай", арт-группа "Мед и пыль" из Словакии с постановкой "Прекрасное и ужасное", очень атмосферную постановку "Магадан/кабаре" режиссера Юрия Погребничко предложит зрителям Московский театр "Около дома Станиславского".

Могилев на форуме будет представлять областной драматический театр со спектаклем "Женщина моря" в постановке главного режиссера театра, лауреата Национальной театральной премии Саулюса Варнаса.

В специальной программе форума пройдут традиционно мастер-классы для молодых актеров. Мастер-класс по актерскому мастерству проведет российский театральный режиссер, профессор, лауреат Государственной премии России им. К.Станиславского, всероссийских и международных театральных фестивалей, премий "Золотой софит" и "Золотая маска" Геннадий Тростянецкий. А его студентка, выпускница Белорусской государственной академии искусств Камиля Хусаинова вместе с могилевскими актерами на протяжении недели будет готовить эскиз к спектаклю по рассказу Василя Быкова "Жоўты пясочак".

Для обсуждения спектаклей планируется пригласить молодых критиков, а также предоставить инициативу могилевской студенческой молодежи. Ребята постараются отсмотреть всю программу, будут работать со зрителями, общаться с участниками и гостями форума, собирать мнения, готовить публикации для печатных и интернет-изданий. Традиционные ежедневные пресс-конференции и обсуждения просмотренных спектаклей будут проходить в формате творческих встреч, что даст возможность живого общения между участниками, гостями фестиваля, молодыми критиками, зрителями и представителями СМИ.

Проект стартовал в 2006 году. За 12 лет проведения форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси. География форума широка. За все годы проведения фестиваля на нем было показано 190 спектаклей из 20 стран. Их посмотрело более 40 тыс. зрителей.

Учредителями форума являются Могилевский областной исполнительный комитет, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-