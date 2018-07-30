30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За песни ІІ Европейских игр можно проголосовать на сайте Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.
На официальном сайте Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси представлено пять музыкальных композиций финалистов конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр. Любой желающий, кликнув по соответствующему баннеру на www.tvr.by, может прослушать эти произведения и выбрать своего фаворита, а результаты голосования будут учтены профессиональным жюри.
Через год на обновленном столичном стадионе "Динамо" будет дан старт одному из важнейших спортивных событий континента. Наравне с талисманом и логотипом соревнований одним из символов Евроигр станет музыкальная композиция, которая прозвучит на церемонии открытия в Минске.
По итогам двух туров конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия ІІ Европейских игр профессиональное жюри под председательством народного артиста Беларуси Василия Раинчика отобрало пять произведений, которые наиболее соответствуют масштабу мероприятия, его тематике и значимости.
Теперь очередь за белорусскими слушателями, которые могут зайти на официальный сайт Белтелерадиокомпании и проголосовать за понравившуюся композицию, повлияв таким образом на мнение жюри.
Всего на конкурс поступило 18 заявок не только из Беларуси, но и из Молдовы, Аргентины, Японии. В финал прошли следующие песни: 1. "Winners" (муз. Л. Ширина, сл. А. Ширина); 2. "Champion" (муз. Д. Карякина, В. Карякина, сл. Д. Карякина (группа "Лайтсаунд"); 3. "Bright Year, Bright You" (муз. Е. Олейника, сл. С. Гераськова); 4. "Кто, если не мы" (муз. Д. Карпинчика (Герман), сл. О. Дзумедзей); 5. "This Land" (муз. Ю. Навроцкого (Юзари), сл. Р. Колодко).
В пресс-службе отметили, что это голосование не нацелено на окончательный выбор варианта-победителя и носит ознакомительный характер. Решающее слово останется за жюри, ведь в его составе настоящие профессионалы: известные белорусские артисты, композиторы и поэты, представители Министерства культуры, Белтелерадиокомпании, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма.
ІІ Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. В 15 видах спорта в 23 дисциплинах будут разыграны 189 комплектов наград.-0-
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