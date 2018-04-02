Заявки на XIV Национальный конкурс печатных СМИ "Золотая Литера" принимаются до 15 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на XIV Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" принимаются до 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Желающие могут подавать материалы за 2017 год на любые номинации без ограничения количества. Участник, ставший победителем в одной из номинаций творческого соревнования в прошлом году, не может принимать участия в конкурсе в этой же номинации в текущем году.

К участию в конкурсе допускаются печатные СМИ, информационные агентства, зарегистрированные в Республике Беларусь в установленном законодательством порядке, а также отдельные журналисты и творческие работники печатных СМИ, информационных агентств по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационного агентства, в соответствии с номинациями конкурса.

Жюри конкурса подведет итоги и вынесет решение о победителях в каждой из 24 номинаций. Победители номинаций будут награждены дипломами и памятными знаками - символами конкурса "Золотая Литера".

В 2018 году Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" проводится для республиканских и областных печатных СМИ, информационных агентств по следующим номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики"; "Лучшие материалы экономической тематики"; "Лучшие материалы социальной тематики"; "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"; "Лучшие материалы культурной тематики"; "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики".

Для районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ объявлены номинации: "Лучшие материалы общественно-политической тематики"; "Лучшие материалы социально-экономической тематики"; "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни"; "Лучшие материалы культурной тематики"; "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики".

Общие номинации для всех СМИ: "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики"; "Лучший совместный проект с государственными органами и организациями"; "Лучший интернет-проект", "Работа в соцсетях", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики".

Подать заявки можно по персональным номинациям: "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств"; "Лучший репортер районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ"; . "Лучший обозреватель"; "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств"; "Лучший фотокорреспондент районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ".

Гран-при будет вручен за "Лучший творческий проект года районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ" и "Лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств".

Будет определен также обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

Торжественная церемония чествования победителей конкурса будет приурочена к Дню печати 5 мая.

Подробная информация о проведении XIV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" размещена на сайте Министерства информации.

Основной целью конкурса является всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Республики Беларусь, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь. -0-