Заключительная часть "Книжного наследия Франциска Скорины" передана библиотекам Украины

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительная часть факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" передана крупнейшим библиотекам Украины, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

Церемония передачи тома издания состоялась сегодня в Киеве. Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский передал его в дар Национальной научной библиотеке имени Я.Мудрого, Государственному музею книги и книгопечатания Украины, Государственному историко-культурному заповеднику города Острога, Харьковской государственной научной библиотеке имени В.Г.Короленко, Одесской национальной научной библиотеке, Закарпатскому областному краеведческому музею имени Т.Легоцкого, Национальному музею во Львове имени А.Шептицкого и Национальной научной библиотеке имени В.Стефаника.

Роман Мотульский

В мае 2016 года украинским библиотекам в Киеве были переданы первые тома факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины", отметили в посольстве.

Международный издательский проект, осуществленный Национальной библиотекой Беларуси и Банком БелВЭБ в течение пяти лет, посвящен 500-летию белорусского книгопечатания. Факсимиле состоит из 21 тома, содержит электронные копии книг известного гуманиста Франциска Скорины, напечатанных им в Праге и Вильно. Многотомное издание представляет ценный пласт белорусской истории и презентует Беларусь как страну с богатой самобытной культурой.-0-

Фото с сайта посольства Республики Беларусь в Украине