Заславль в 18-й раз примет фестиваль белорусской камерной музыки

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заславль 26 января примет в 18-й раз фестиваль белорусской камерной музыки, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор - художественный руководитель заслуженного коллектива "Национальный академический концертный оркестр Беларуси", народный артист Беларуси, профессор Михаил Финберг.

Фестиваль белорусской камерной музыки "Заславль-2018" включает четыре программы, каждая из которых заслуживает внимания. Прозвучат произведения 27 белорусских композиторов, в том числе Станислава Монюшко, Евгения Глебова, Дмитрия Смольского. На площадке выступят коллективы, которые входят в состав Национального концертного оркестра Беларуси: ансамбли флейтистов, кларнетистов, трубачей, а также струнный оркестр и биг-бенд.

Будет организован конкурс юных исполнителей, на сцену выйдут ученики музыкальных школ. Состоится также большой эстрадный концерт.

Как отметил Михаил Финберг, за 18 лет проведения этого праздника музыки в Заславле сформировалась публика, которая выросла вместе с ним. Традиция организации фестиваля позволила воспитать слушателя, зрителя умного, знающего, понимающего и любящего музыку и свой город, сказал маэстро.

Он добавил, что предстоящий фестиваль в Заславле станет 526-м по счету из тех, что проводит оркестр в маленьких городах Беларуси.

Организаторами праздника выступают Минский областной исполнительный комитет, Минский районный исполнительный комитет, Национальный академический концертный оркестр Беларуси.-0-