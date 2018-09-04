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Земфира выпустила первый сингл за 5 лет

Культура 04.09.2018 | 10:30
Фото ТАСС
Фото ТАСС

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица Земфира спустя 5 лет перерыва выпустила новую песню и разместила ее на "Яндекс. Музыке".

При написании текста для песни исполнительница использовала фрагменты стихотворений Иосифа Бродского. В ее основу легли "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".

В описание к синглу говорится, что первыми "Джозефа" услышали друзья и близкие певицы на закрытом новогоднем концерте. После песня еще несколько раз исполнялась вживую, но записана была только сейчас.

Свою руку к созданию песни приложили Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский - они оформили обложку.

"Джозеф" появился после пятилетнего перерыва. Последним релизом Земфиры стал альбом "Жить в твоей голове", презентованный 14 февраля 2013 года.-0-

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