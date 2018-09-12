Жители Гродно смогут проголосовать за лучшую картину Манхэттенского фестиваля

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жители Гродно смогут проголосовать за лучшую картину программы XXI Манхэттенского фестиваля короткометражного кинофестиваля, конкурсный показ которого пройдет с 27 по 30 сентября в городе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Гроднооблкиновидеопрокат".

Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатре "Красная Звезда" и кинозале молодежного центра "Гродно".

"Гродно не первый раз присоединяется к кинофестивалю. Год назад, когда короткометражки шли лишь в "Красной Звезде", все показы собрали аншлаг. В текущем году количество показов увеличено, чтобы программу могли увидеть все желающие", - рассказали собеседники.

Каждый зритель фестиваля в кинотеатре получит бланк голосования, чтобы выбрать лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли. Результаты конкурса будут объявлены 8 октября на церемонии в Нью-Йорке.

Конкурсный показ занимает около двух часов. В программе 9 короткометражек: британский фильм "Голова в мешке", новозеландская анимация "Пожар в картонном городе", комедия "Домашний покупатель" (США), драмы "Кто-то" (Германия), "Она" (Косово) и "Два незнакомца" (Британия), комедия "Шушунтаж" (Венгрия), фильм "Дикарь" (Канада) и австрийская картина "Лакримоза".

Показы кинофестиваля, где нет профессионального жюри и победителей, а определяет зритель, пройдут в конце сентября-начале октября в более чем 300 городах мира.-0-