Зрители X Международного фестиваля театров кукол смогут увидеть 14 постановок из семи стран

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители X Международного фестиваля театров кукол, который пройдет 18-21 мая в Минске, смогут увидеть 14 постановок из семи стран, сообщил журналистам художественный руководитель форума, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол Алексей Лелявский, передает корреспондент БЕЛТА.

Выбор постановок на фестиваль основывался на том, насколько работа отображает культуру страны. Это был главный ориентир, а возраст аудитории, которой адресована постановка, не являлся определяющим фактором.

При этом большинство постановок адресованы взрослой аудитории, фестивальная программа позволит познакомить зрителей с жанровым многообразием современного театра кукол. В программе заявлены спектакли, которые представляют смелое сочетание хореографии, пантомимы и классических форм театра.

Каждый день во время фестиваля зрители смогут увидеть четыре постановки, за исключением первого дня, когда будет показано две. Впервые в фестивале участвуют коллективы из Ирана, Болгарии, Испании. Поделиться своим творчеством приедут лучшие театральные компании Франции, Израиля, России и все государственные театры кукол Беларуси.

Очень яркой обещает быть белорусская программа форума. Отечественные коллективы представят работы, созданные на стыке традиций и эксперимента.

В детской программе будут трогательные постановки из Израиля ("Портняжка", The Train Theater) и Витебска ("Умка", Белорусский театр "Лялька").

Во время фестиваля запланированы мастер-классы и дискуссии со зрителями и критиками. Интересную программу театральной музыки готовит группа "Нагуаль". Прозвучат композиции, написанные специально для театров кукол.

Спектакли форума пройдут на пяти площадках города - Белорусского государственного театра кукол, Нового драматического театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также на малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Алексей Лелявский отметил, что отсутствие постоянно действующей дирекции фестиваля усложняет работу по формированию программы, поскольку порой возможность приглашения некоторых коллективов отсутствует не по причине нехватки средств со стороны организаторов, а по причине несовпадения графиков выступления театров и сроков форума. Переговоры по организации выступлений продолжительные, и за несколько месяцев подготовки фестиваля далеко не всегда получается пригласить тот или иной коллектив из-за его распланированного наперед календаря выступлений, пояснил худрук форума.

Организаторами фестиваля, проводимого раз в два года, выступают Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и Белорусский государственный театр кукол.-0-