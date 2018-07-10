Звезд фестиваля "Славянский базар" можно увидеть на фотовыставке БЕЛТА

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Все известные гости "Славянского базара в Витебске" за 27-летнюю историю форума искусств станут главными героями фотовыставки БЕЛТА, которая открывается сегодня в Концертном зале "Витебск", сообщает БЕЛТА.
У посетителей выставки будет уникальная возможность взглянуть по-новому на любимых артистов: многие из "звезд" попали в объектив фотографов БЕЛТА не только во время выступлений, но и в неформальной обстановке, в городе, при общении. На 20 широкоформатных снимках запечатлены интересные моменты с самого первого фестиваля.
Юбилейная фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" начала свое путешествие по Беларуси 19 июня и уже экспонировалась в Минске. До конца года ее увидят все областные центры страны. Экспозиция включает 36 широкоформатных фотографий, которые отражают значимые вехи в истории Беларуси с 1918 года по настоящее время. Основная экспозиция дополняется уникальными архивными кадрами из истории каждого региона проведения выставки. В городе на Двине это фото Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-
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