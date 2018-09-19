Академия бизнеса EY и отдел по работе с персоналом EY (СНГ) - в числе победителей самой престижной в мире премии в сфере развития кадров - ATD BEST 2018!

Академия бизнеса EY и отдел по работе с персоналом компании EY в странах СНГ вошли в число победителей самой престижной в мире премии в сфере развития кадров - ATD BEST 2018.

Ассоциация по развитию кадров ATD (Association for Talent Development) - самая большая профессиональная организация, которая поддерживает развитие сотрудников во всем мире.

EY стала первой компанией в России и СНГ, которая вошла в число победителей ATD BEST за всю историю премии.

Победители премии ATD BEST - это компании, которые рассматривают развитие кадров в качестве стратегического инструмента для достижения бизнес-результатов и в которых культура обучения поддерживается на самом высоком уровне. EY (СНГ) - в списке победителей среди таких крупнейших компаний, как IBM Corporation, Coca-Cola, Hitachi, Shell Oil Company, Booz Allen Hamilton, Wipro.

Ольга Булатова, руководитель направления по кадровой стратегии практики консультационных услуг в СНГ, руководитель Академии бизнеса EY, инициатор участия нашей компании в международной премии ATD, отмечает: "Я всегда верила и продолжаю верить в то, что знания не должны быть "законсервированы" только внутри организации, а должны быть доступны всем. В Академии мы обучаем как своих сотрудников, так и сотрудников клиентов, при этом происходит "перекрестное опыление" знаниями. И для нашей компании, и для отдела по работе с персоналом, и для Академии бизнеса EY было очень важно получить признание наших достижений на уровне международной независимой организации. Я очень рада, что это удалось с первой попытки, и уверена, что нашему примеру последуют другие передовые компании".

Юлия Туманова, руководитель Академии бизнеса EY в Беларуси, отметила: "Будущее в значительной мере зависит от потенциала специалистов, которые сегодня находятся в начале или в процессе становления своей карьеры. Именно поэтому мы гордимся тем, что вносим значительный вклад в развитие этого потенциала, поддерживая высокие стандарты и разрабатывая передовые программы обучения. Мне приятно, что нашей команде удалось победить, особенно принимая во внимание, что за всю историю премии ATD BEST ни разу не выигрывала компания из стран СНГ".

Иван Станкевич, директор по аудиту EY в Беларуси: "Я очень рад, что Академия бизнеса EY получила эту престижную награду. Обучение персонала - важнейшая задача любого успешного бизнеса. На протяжении многих лет EY помогает компаниям и предприятиям в решении данной задачи. Безусловно, очень приятно, что наш вклад в развитие бизнеса был достойно оценен международной независимой организацией, но эта награда - также и большая ответственность перед нашими клиентами и далее высоко держать планку качества оказываемых услуг".

3 октября 2018 года в Вашингтоне состоится конференция ATD и церемония награждения победителей ATD BEST.

Академия бизнеса EY специализируется на предоставлении услуг профессионального обучения и повышения квалификации в странах СНГ с 1993 года. За этот период в Академии бизнеса EY прошли обучение более 170 000 руководителей и специалистов ведущих компаний. Академия бизнеса EY - это обучение мирового уровня, направленное на развитие бизнес-навыков и компетенций: топ-менеджеров и владельцев бизнеса, руководителей департаментов, менеджеров среднего звена, специалистов различных сфер деятельности и индустрий.

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. В СНГ компания работает с 1989 года. В 19 офисах EY (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4,5 тыс. специалистов. В Беларуси EY работает с 1994 года, является координатором консультативного совета по иностранным инвестициям при правительстве Беларуси с 2001 года. Штат сотрудников насчитывает более 400 человек.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, - является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.

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