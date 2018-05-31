Акции ОАО "Паритетбанк" переданы в распоряжение Госкомимущества

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Паритетбанк" переданы во владение, управление и распоряжение Государственному комитету по имуществу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В связи с передачей данных активов на внеочередном общем собрании акционеров банка было принято решение об изменении состава наблюдательного совета ОАО "Паритетбанк". Также при соблюдении кворума голосов был избран коллегиальный орган управления, в который вошли представители государственного и частного секторов.

По мнению первого заместителя председателя Госкомимущества Алексея Васильева, такой принцип формирования наблюдательного совета основан на балансе интересов собственника предприятия, его менеджмента и других заинтересованных сторон. В обновленном составе наблюдательный совет обладает необходимыми компетенциями для продолжения реализации государственных интересов в банковской сфере Беларуси и стратегии гармоничного развития ОАО "Паритетбанк". Решение о привлечении сторонних экспертов в области юриспруденции, инвестиционного бизнеса соответствует принципам выстраивания корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, закрепленных в Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

ОАО "Паритетбанк" основано в 1991 году и в настоящее время является 15-м по размеру активов банком Беларуси. Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2,5 тыс. частных лиц.-0-