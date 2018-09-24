"Амкодор" планирует до конца года поставить в Бангладеш и Судан технику на $22 млн

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" планирует до конца года поставить в Бангладеш и Судан технику на $17 млн и $5 млн соответственно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления реализации в страны СНГ и дальнего зарубежья предприятия Леонид Пинчук.

"Продолжаем поставлять машины в Бангладеш. Мы уже продали технику более чем на $45 млн, в стадии реализации проект по поставке очередной партии продукции на $17 млн. Также работаем над продажей машин в Судан: планируем реализовать 69 единиц на сумму более $5 млн. Контракты по двум проектам подписаны, осталось уладить вопросы между банками, поставки планируем осуществить до конца текущего года", - отметил Леонид Пинчук.

Продолжается реализация продукции предприятия в Египет. Ранее был подписан и уже реализуется контракт: открыт аккредитив на поставку первых семи единиц техники на $500 тыс. В ближайшее время планируется достичь еще одной договоренности. "На этой неделе должен быть подписан договор на поставку машин на $500 тыс. до конца года. Однако на презентации техники "Амкодор" на "Дне поля" председателя совета директоров Egyptian Company for Agriculture and Rural Development (официального представителя "Амкодор" в Египте) Мустафу Хадхуда заинтересовали некоторые из представленных машин. "Промагролизинг" предложил финансирование, поэтому мы договорились на неделе решить этот вопрос, возможно, увеличить сумму до $1,5 млн", - уточнил начальник управления.

Осуществляется проект по регулярной поставке техники на Кубу. Кроме того, прорабатывается вопрос по реализации продукции холдинга в Бразилию. По словам Леонида Пинчука, сложность вызывает перенасыщенность местного рынка техникой мировых производителей, однако "Амкодор" нашел способ заинтересовать бразильских потребителей. Например, рассматривается вопрос частичной локализации сбора машин на территории южноамериканской страны. В начале 2019 года планируется приступить к активной фазе реализации проекта на $15 млн.

Также в течение двух лет идет разработка крупного проекта с Анголой. "Сейчас есть надежды, что проект реализуем, и первую партию техники из семи единиц на $1 млн поставим в I-II квартале будущего года", - рассказал он.

В целом холдинг нацелен на расширение рынков сбыта: только в прошлом году предприятие дало старт поставкам в шесть новых стран (Египет, Судан, Конго, ОАЭ, Мавритания и Куба). Однако Леонид Пинчук подчеркнул: сегодня главное - закрепиться на опорных точках, а потом уже продвигать продукцию в других странах ближнего и дальнего зарубежья.

Холдинг "Амкодор" объединяет 29 организаций, в том числе 19 заводов, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-