"Амкодор" поставит в Египет технику на $500 тыс. до конца года

21 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" поставит в Египет технику на $500 тыс. до конца текущего года. Об этом сообщил председатель совета директоров Egyptian Company for Agriculture and Rural Development (официальный представитель "Амкодор" в Египте) Мустафа Хадхуд сегодня на выставке техники холдинга для агропромышленного комплекса, которая прошла в Несвижском районе во время "Дня поля", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее мы подписали контракт, он уже реализуется: был открыт аккредитив на поставку первых семи единиц техники на $500 тыс. А на этой неделе должен быть подписан еще один договор на поставку машин не менее чем на $500 тыс. до конца года", - отметил Мустафа Хадхуд.

По его словам, практически вся техника, производимая холдингом "Амкодор", сегодня интересна египетскому рынку. В частности, повышенное внимание уделяется сельскохозяйственной, строительной и дорожно-строительной технике. "Мы заинтересованы и в поставках зерносушильного комплекса для различных видов зерна, в том числе кукурузы", - добавил Мустафа Хатхуд.

Представитель египетской компании вместе с участниками мероприятия посетил выставку техники "Амкодор" для агропромышленного комплекса, увидел в работе зерноочистительно-сушильный комплекс, почвообрабатывающие и кормозаготовительные машины. Также во время "Дня поля" аграрии познакомились с новыми технологиями в производстве импортозамещающей сельскохозяйственной техники и обсудили использование современной отечественной техники в сельском хозяйстве Беларуси.-0-