"Амкодор" увеличит поставки техники в Вологодскую область

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" увеличит поставки техники в Вологодскую область, сообщил губернатор этого российского региона Олег Кувшинников во время открытия выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы реализуем совместный проект "Союзный трактор". Буквально вчера подписали соглашение и выходим на финишную прямую. Благодаря поддержке Министерства промышленности Беларуси, Министерства промышленности и торговли России мы планируем в два раза увеличить производство белорусской тракторной техники на территории Вологодской области. Кроме того, мы сегодня договорились с МАЗом об открытии дилерского и сервисного центра для поставок белорусских автобусов на территорию нашего региона. Договорились с "Амкодором" об увеличении поставок сельхозтехники и техники для заготовки древесины. В составе большой российской делегации мы подписали несколько соглашений, которые открывают новое окно возможностей для развития интеграционных и кооперационных связей", - сказал Олег Кувшинников.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-