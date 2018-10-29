Банк БелВЭБ предоставит "Могилевхимволокну" до $9 млн по кредитной линии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" предоставит ОАО "Могилевхимволокно" до $9 млн в эквиваленте по открытой кредитной линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Назначение кредита - целевое финансирование российского экспорта в Беларусь. В частности, средства будут направлены на закупку продукции российского производства (ПАО "СИБУР Холдинг", ОАО "Нижнекамскнефтехим"), используемой в текущей деятельности ОАО "Могилевхимволокно".

Кредитная линия открыта для финансовой поддержки российско-белорусских интеграционных проектов. Соответствующее направление работы предусмотрено стратегическим планом развития ОАО "Банк БелВЭБ" на 2016-2019 годы.

В январе-сентябре 2018 года Банк БелВЭБ профинансировал российско-белорусские интеграционные проекты на сумму 61,8 млрд российских рублей в эквиваленте. Удельный вес интеграционных проектов в общем объеме финансирования корпоративных клиентов составил 48,5%.-0-