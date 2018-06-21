Банк BPI France заявил о новой политике кредитного экспортного страхования проектов с Беларусью

21 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Французский государственный инвестиционный банк BPI France начал реализацию новой политики в вопросах кредитного экспортного страхования франко-белорусских проектов. Об этом сообщила сегодня журналистам глава подразделения департамента государственных гарантий данного банка Маэлия Дюфур, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске находится делегация BPI France. Этот банк после реорганизации включил в себя и французское агентство по страхованию экспортных рисков КОФАС. Во время визита делегация BPI Francе проводит переговоры в белорусских коммерческих банках и с представителями бизнес-кругов, заинтересованных в установлении контактов по вопросам экспортного страхования. В частности, речь идет о новых возможностях сотрудничества в банковской сфере, которые открылись для Беларуси.

Маэлия Дюфур выразила уверенность, что благодаря новой политике Франции в вопросах кредитного экспортного страхования белорусско-французских проектов товарооборот между странами может существенно возрасти.

Представитель банка также обратила внимание на позитивные отзывы международных финансовых институтов о Беларуси. И это являлось также одним из факторов, который повлиял на принятие новой французской политики по отношению к Беларуси.

В свою очередь региональный директор по странам Европы и России банка BPI Francе Изора де Кромьер рассказала, что решение о новой политике по отношению к Беларуси было принято французским Министерством финансов всего три месяца назад. И тот факт, что делегация банка уже посещает Минск, говорит о заинтересованности французской стороны в развитии сотрудничества с Беларусью.

Представители банка также обратили внимание, что уже в первый день переговоров в Минске обсуждалась возможность реализации как минимум одного-двух новых проектов для совместной реализации Беларуси и Франции. В перспективе таких проектов может быть немало, в том числе в малом и среднем бизнесе. -0-