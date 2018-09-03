Банк Москва-Минск поборется за китайский бизнес

Банк Москва-Минск выделил работу с китайскими компаниями в отдельное направление и создал China desk - подразделение, ответственное за обслуживание компаний с китайским капиталом.

Специальный отдел банка будет консультировать китайские компании по вопросам ведения бизнеса в Беларуси, обеспечивать для них полный банковский сервис: рассчетно-кассовое, зарплатное обслуживание, кредитование.

Специально для удобства китайских клиентов банк принял на работу менеджера Чжуна Хайбо, который будет основным контактным лицом в China desk . Персональный менеджер поможет разобраться в тонкостях белорусского банковского бизнеса и выбрать оптимальное решение для сопровождения бизнеса.

Кроме того, Банк Москва-Минск открыл в августе центр банковских услуг в индустриальном парке "Великий камень" для обслуживания его резидентов. ЦБУ предлагает весь спектр услуг для юридических и физических лиц.

Банк Москва-Минск является значимым игроком на банковском рынке Беларуси с точки зрения обслуживания корпоративного бизнеса. Всего в банке обслуживаются более 10 тыс. юридических лиц. Банк также постоянно входит в топ-3 основных участников торгов на валютно-фондовой бирже.

Компания Thomson Reuters, лидирующий поставщик финансовой и аналитической информации и биржевых котировок, признал Банк Москва-Минск самым инновационным банком Беларуси в 2017 году. Престижная награда вручена за развитие FX торговой площадки для юридических лиц - клиентов банка.

Банк Москва-Минск первым среди банков Беларуси со 2 апреля начнет принимать и исполнять платежные инструкции в иностранной валюте до 19.00 в пользу клиентов банков-нерезидентов.

В Банке Москва-Минск действует Экспертный центр для юридических лиц, обратившись в который по телефону (+375 17) 239 19 19, можно получить консультацию по всем вопросам, связанным с расчетным обслуживанием и валютным контролем. В качестве экспертов выступают наиболее квалифицированные и опытные специалисты банка в области расчетного обслуживания и валютного контроля.

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