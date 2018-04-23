23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси привлек синдицированный кредит на 50 млн евро на 18/24 месяца на российском финансовом рынке. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Реализация сделки осуществлена под патронажем ПАО Банк "ФК Открытие", выступившего в качестве организатора, кредитора и кредитного управляющего (банка-агента). В пул кредиторов вошли АО АКБ "Новикомбанк", ПАО "Ак Барс" Банк, АО "ВУЗ-банк", ПАО "Банк УРАЛСИБ", АО "Нефтепромбанк", АО "Банк Финсервис". Ресурсы уже поступили на счет Банка развития.

"Для нас это был очень интересный опыт. Прежде всего, сделка реализовывалась в новом правовом поле. 1 февраля 2018 года вступил в силу закон Российской Федерации "О синдицированном кредитовании", и мы примеряли его нормы на своем проекте. Второй особенностью синдиката являлся целевой ориентир на привлечение новых участников. Мы не проводили широкого маркетинга, а при поддержке организатора в лице Банка "ФК Открытие" сфокусировали основные усилия на поиске кредиторов, с которыми наш банк не работал ранее, либо тех, сотрудничество с которыми носило точечный характер. Ключевой особенностью сделки стал срок, на который привлечен синдикат. Впервые в нашей практике синдицированного заимствования появилась срочность 24 месяца. Это очень важно для Банка развития как национального оператора в сфере экспортного кредитования. Удлинение пассива при разумной стоимости позволит банку предлагать еще более гибкие и комфортные финансовые решения для иностранных импортеров белорусской продукции, работ и услуг", - прокомментировал проект председатель правления Банка развития Сергей Румас.-0-