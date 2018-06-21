Банк развития с 2014 года профинансировал более 2,3 тыс. инвестпроектов МСП на Br601 млн

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития с 2014 года профинансировал более 2,3 тыс. инвестпроектов малого и среднего предпринимательства на Br601 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Программа поддержи малого и среднего предпринимательства, разработанная банком в 2014 году, позволила обеспечить финансовую поддержку более 2,3 тыс. инвестиционных проектов субъектов МСП на общую сумму Br601 млн. В 2016 году Банк развития был определен единственным каналом экспортного кредитования нерезидентов Беларуси и за это время предоставил экспортных кредитов на сумму $684 млн", - рассказали в пресс-службе.

Почти половину финансируемых Банком развития экспортных поставок составили машины и оборудование, включая автомобильную и сельскохозяйственную технику белорусских производителей, материалы для дорожной разметки, строительную технику, автокомпоненты. "Это свидетельствует о существенном наращивании экспортного кредитного портфеля как по географическому, так и по товарному признаку", - подчеркнули в банке.

В пресс-службе напомнили, что сегодня Банку развития исполнилось 7 лет. "За этот небольшой период времени новый для страны финансовый институт прошел путь организационного становления и динамичного развития. Сейчас сложно представить реализацию в стране крупнейших проектов без финансовой поддержки Банка развития. Создание новых производств и модернизация предприятий, развитие инфраструктуры, возведение спортивных объектов и поддержка одаренных спортсменов, реализация социальных и благотворительных проектов - все это наш многовекторный вклад в развитие и процветание родной Беларуси", - подчеркнули в банке.

По размеру уставного фонда и объему сформированного портфеля долгосрочных кредитов юридическим лицам Банк развития занимает 2-е место среди белорусских банков.-0-