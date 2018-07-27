Банк развития в I полугодии привлек внешние кредиты на 596 млн евро

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси в I полугодии 2018 года привлек внешние кредиты на 596 млн евро, сообщили БЕЛТА в банке по итогам заседания правления в расширенном составе, где подводились итоги работы в I полугодии.

В частности, среди знаковых для банка сделок в этом году - привлечение кредитных ресурсов от Бразильского банка развития для приобретения трех самолетов для авиакомпании "Белавиа", привлечение связанного кредита от синдиката банков Германии и Словении для финансирования инвестпроекта РУП "Минскэнерго", а также привлечение синдицированного кредита на российском финансовом рынке в сумме 50 млн евро. В банке отметили, что это первый привлеченный БРБ синдикат на срок 2 года.

По итогам работы за первое полугодие на финансирование инвестиционных и иных проектов Банком развития направлено более Br730 млн, включая кредитование закупки современной техники для передачи отечественным предприятиям на условиях лизинга, строительство взлетно-посадочной полосы для крупногабаритных воздушных судов, внедрение новых технологий в сфере нефтепереработки.

Банк принимал меры по увеличению объемов и расширению номенклатуры отечественной продукции, реализуемой на внешних рынках с использованием инструментов экспортного финансирования. В итоге за первое полугодие заключено 7 прямых экспортных кредитных договоров для расчетов за поставляемую на экспорт продукцию. С учетом успешного завершения пилотного проекта по финансированию строительства школы в Калуге, Банком развития расширено кредитование экспорта строительных услуг и начато финансирование строительства еще двух школ в России.

В целом за первое полугодие 2018 года объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе составил Br282,3 млн в эквиваленте.

Банк развития также подготовился к освоению кредитной линии Всемирного банка на проект по расширению доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Беларуси.

Во взаимодействии с партнерами в январе-июне 2018 года банк предоставил на поддержку МСП Br119,8 млн.

По итогам работы за первое полугодие Банк развития получил прибыль в размере Br121 млн.-0-