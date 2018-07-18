Банк развития в I полугодии в 1,8 раза увеличил объем экспортных кредитов

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в I полугодии в 1,8 раза увеличил объем выданных экспортных кредитов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Одной из основных функций Банка развития является финансовая поддержка белорусского экспорта, условия предоставления которой определены указом от 25 августа 2006 года №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". За первое полугодие 2018 года Банком развития в рамках экспортного кредитования на валовой основе предоставлено Br282,3 млн, что в 1,8 раза превышает объем экспортных кредитов за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде банком профинансирован экспорт продукции ОАО "Речицкий метизный завод", автокомпонентов ОАО "БАТЭ" и других компаний холдинга "Автокомпоненты", сельскохозяйственной техники ОАО "УКХ Бобруйскагромаш", электротехнической продукции ОАО "Завод им. Козлова", тракторов производства ОАО "МТЗ", металлопроката ОАО "БМЗ - УКХ "БМК", продукции предприятий деревообработки. Банк наращивает экспорт строительных услуг. По географии профинансированных экспортных поставок лидирующие позиции занимают Россия, Литва, Польша.

Впервые была реализована инициированная Банком развития схема по финансированию нерезидентов, приобретающих продукцию белорусского производства у других нерезидентов, являющихся компаниями-дилерами отечественных предприятий. По этой схеме кредитования банком профинансирован экспорт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Банк развития продолжает активную работу по совершенствованию законодательных механизмов поддержки белорусского экспорта.-0-