11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 12 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.

С 3.00 до 7.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе для выполнения требований международных платежных систем.

В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9 млн карточек, к нему подключены 77,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 119 тыс. платежных терминалов, более 3 тыс. банкоматов и 2,5 тыс. инфокиосков.-0-