Барановичский комбинат вошел в узбекский кластер производителей хлопка

14 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение вошло в узбекский кластер производителей хлопка. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Будем выращивать здесь хлопок, перерабатывать и забирать материал на пряжу, нити, которые необходимы нам на комбинате. Это получается дешевле и целесообразнее. Это уже решенный вопрос", - сказал Михаил Русый.

Вице-премьер подчеркнул, что в целом во время официального визита Президента Беларуси в Узбекистан стороны смогли достигнуть много хороших договоренностей во всех сферах. Как отметил Михаил Русый, все, что страны не успели сделать в первые более чем 20 лет отношений, они реализуют сейчас.

Сегодня вице-премьеры Беларуси и Узбекистана, министры и руководители предприятий продолжают переговоры, чтобы решить все оставшиеся вопросы: кто за что будет отвечать, на чьей базе работать, как развивать существующие проекты. В частности, обсуждаются поставки белорусского медицинского оборудования, электробусов, создания новых машиностроительных предприятий - предварительные договоренности были достигнуты прямо во время посещения Александром Лукашенко и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым выставки Made in Belarus.

"Условились, что, скорее всего в Каракалпакии, Минский тракторный завод сделает сборочное производство. Но прорабатывают еще в качестве площадки Ташкентский завод сельхозмашиностроения. На первом этапе будет выпускаться тысячу тракторов, - отметил Михаил Русый. - Каждый нашел себе нишу, движение идет в две стороны".

Эту работу будут контролировать президенты, в том числе во время визитов.-0-