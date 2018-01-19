"Белая Русь" хочет взять под патронаж малый и средний бизнес для развития народного предпринимательства

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" хочет взять под патронаж малый и средний бизнес, чтобы создать дополнительные условия для развития народного предпринимательства. Об этом заявил сегодня председатель РOO "Белая Русь" Александр Радьков на III съезде общественного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Появлению новых надежных партнеров государства в частном секторе будет способствовать общественный патронаж "Белой Русью" малого и среднего бизнеса. Эта работа позволит создать дополнительные условия для развития народного предпринимательства, занять предприимчивую молодежь и сохранить живой актив в стране", - считает Александр Радьков.

В этом направлении, по его мнению, ставку необходимо делать на специалистов, которые получили опыт инновационной деятельности. Лидер "Белой Руси" привел в пример участие членов общественного объединения в реализации инновационных программ по модернизации деревообработки. "Там люди приобрели навыки работы, внедрения, поисков рынков. Тех, кто себя проявил, на наш взгляд, надо привлекать к бизнесу: они умные и уже опытные", - отметил председатель РOO.-0-