Беларусь готова ежегодно поставлять в Китай до 20 тыс. т говядины - Минсельхозпрод

21 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова ежегодно поставлять в Китай до 20 тыс. т говядины, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.
"По поставкам говядины нас ограничивает количество сертифицированных предприятий - пока их только два. Сегодня Минсельхозпрод работает над тем, чтобы расширить список этих предприятий. Выполнение этой задачи контролируется на уровне министра. С увеличением количества предприятий, которые могут поставлять говядину в Китай, будет расти и объем экспорта. Мы потенциально готовы поставлять в Китай до 20 тыс. т говядины в год", - сказал Алексей Богданов.
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