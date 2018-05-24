Беларусь готова построить в Удмуртии под ключ молокоперерабатывающие предприятия и фермы

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова реализовать в Удмуртии проекты по строительству под ключ предприятий по переработке молока, молочно-товарных ферм, птицеферм, овоще- и фруктохранилищ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства в России по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в РФ Игоря Петришенко с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая состоялась сегодня на полях ХXII Петербургского международного экономического форума.

Посол заявил, что Удмуртия является перспективным партнером Беларуси среди субъектов России и белорусская сторона заинтересована в дальнейшем поступательном развитии и активизации всесторонних контактов с этим регионом. В свою очередь Александр Бречалов отметил, что в Удмуртии заинтересованы в изучении и использовании белорусского опыта в развитии агропромышленной сферы, производстве продуктов питания, переработке молока. По-прежнему представляет интерес для столицы республики Ижевска и региона в целом белорусская пассажирская техника.

"Игорь Петришенко подтвердил готовность белорусских предприятий участвовать в комплексном обновлении пассажирского парка Удмуртии с использованием различных схем финансирования, - сообщили в пресс-службе. - Одновременно будет обеспечено надлежащее гарантийное и сервисное обслуживание техники. Он также отметил, что ОАО "Амкодор", ОАО "Могилевлифтмаш", ЗАО "ФОТЭК" заинтересованы в продолжении и наращивании поставок техники, производимой на предприятиях, в частности, белорусских лифтов, лесозаготовительной, медицинской техники. Посол предложил рассмотреть вопрос реализации белорусской стороной под ключ проектов по строительству предприятий по переработке молока, молочно-товарных ферм, птицеферм, овоще- и фруктохранилищ".

Дипломат отметил также возможность увеличения поставок в торговые сети региона востребованных продовольственных товаров и выразил заинтересованность в совместном создании в Удмуртии высокотехнологичного производства выращивания овощей в закрытом грунте, проектировании льнозавода в регионе силами ОАО "Беллегпромпроект". "Белорусская сторона рассчитывает, что в Удмуртской Республике ее предприятиям и субъектам их товаропроводящих сетей будет предоставлен равный доступ на рынки региона", - обратил внимание Игорь Петришенко.

Посол пригласил делегацию Удмуртии принять участие в Белорусской агропромышленной неделе "Белагро-2018" (5-10 июня), что позволит ознакомиться с достижениями в области сельхозмашиностроения, развития отраслей белорусского АПК и перерабатывающей промышленности, посетить ряд предприятий. Кроме того, дипломат пригласил делегацию Удмуртии на V Форум регионов Беларуси и России в октябре Могилеве, на котором предложил подписать новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве и план мероприятий по его реализации.

По информации пресс-службы посольства, сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялась также встреча главы белорусской делегации первого вице-премьера Василия Матюшевского с первым вице-премьером - министром финансов России Антоном Силуановым. С белорусской стороны в ней приняли также участие первые заместители министров иностранных дел и экономики Андрей Евдоченко и Дмитрий Крутой, посол Игорь Петришенко.-0-