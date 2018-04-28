Беларусь и Алжир намерены создать совместные производства самосвалов и лифтов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алжир проработают возможности создания совместных производств самосвалов и лифтов. Такая договоренность достигнута во время визита делегации Министерства промышленности Беларуси во главе с министром Виталием Вовком в Алжир, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Египте.

Это был первый в истории двусторонних дипломатических отношений визит министра промышленности Беларуси в Алжир. Стороны обсудили возможности расширения промышленного сотрудничества, создания в Алжире предприятий по производству белорусской грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

"Достигнуты договоренности о создании рабочей группы по промышленному сотрудничеству, проработке возможного взаимодействия в области производства карьерных самосвалов, лифтового оборудования, двигателестроения, оптики. Будет разработана дорожная карта реализации данных и иных проектов", - отметили в посольстве.

Во время визита в Алжир Виталий Вовк и посол Беларуси Сергей Рачков встретились с премьер-министром, министром промышленности, руководством Министерства обороны, губернатором провинции Алжир.

В Алжирской торгово-промышленной палате белорусская делегация провела переговоры с руководством алжирских компаний, заинтересованных в поставках белорусских промышленных товаров и реализации возможных совместных промышленных проектов. Во встрече приняли участие более 70 представителей алжирских компаний.-0-