Беларусь и Алжир создадут совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 30 мая 2018 года №413 утверждено соглашение между правительством Беларуси и правительством Алжира о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Соглашение было подписано в Минске 20 февраля 2018 года.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения.-0-
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