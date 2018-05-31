Беларусь и Алжир создадут совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 30 мая 2018 года №413 утверждено соглашение между правительством Беларуси и правительством Алжира о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Соглашение было подписано в Минске 20 февраля 2018 года.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения.-0-