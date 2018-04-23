23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чехия обсудили развитие сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Чехии Валерия Курдюкова с министром сельского хозяйства Чехии Йиржи Милеком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время беседы обсуждались перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, включая поставки в Чехию белорусских удобрений и сельскохозяйственной техники, обмен опытом и технологиями в сфере ветеринарии и животноводства, реализацию ряда других совместных проектов.

Особое внимание было уделено подготовке заседаний белорусско-чешских рабочих групп по сельскому и лесному хозяйству, а также обсуждению перспектив участия чешской делегации в международной специализированной выставке "Белагро", которая будет проходить в Беларуси в июне 2018 года.-0-