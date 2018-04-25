25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чехия заинтересованы в активизации сотрудничества в области энергетики. Об этом шла речь на заседании белорусско-чешской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, которое проходит 24-25 апреля в Гродно. Такая информация размещена на сайте Министерства энергетики, сообщает БЕЛТА.

На заседании обсуждались возможные варианты активизации двустороннего сотрудничества в области энергетики, в том числе в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях. Участники представили краткие презентации своих компаний, обозначив ключевые интересы и сферы деятельности, обменялись мнениями по вопросам модернизации энергетических объектов, в сферах энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.

Стороны выразили заинтересованность в увеличении числа двусторонних проектов с целью дальнейшего выхода с совместным продуктом на рынки третьих стран. При этом было отмечено наличие потенциала для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей по ряду перспективных направлений. Достигнутые во время заседания договоренности найдут отражение в итоговом протоколе.

В переговорах и рабочих встречах принимают участие представители Министерства энергетики Беларуси, ГПО "Белтопгаз", ГПО "Белэнерго", концерна "Белнефтехим", УП "Гроднооблгаз", РУП "Гродноэнерго", РУП "Белорусская АЭС", ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" и другие.

Среди наиболее значимых проектов Беларуси и Чехии в сфере энергетики - участие чешской компании Mavel в реализации ряда гидроэнергетических проектов белорусской энергосистемы (Полоцкая ГЭС, Гродненская ГЭС), совместный проект по строительству цеха по переработке торфа и производству торфяных субстратов на площадях ОАО "Торфопредприятие Глинка".

Белорусско-чешская рабочая группа по сотрудничеству в области энергетики создана в 2009 году. Во время заседаний группы рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе газификации природным и сжиженным газом, гидроэнергетики, торфяной промышленности, а также транспортировки и хранения газа. Ежегодно проводится по два заседания.-0-