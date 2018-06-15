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Беларусь и Франция готовятся подписать соглашения о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения

Экономика 15.06.2018 | 21:31
Фото из архива
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция готовятся подписать двусторонние соглашения о защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. Это и другие предстоящие события в отношениях двух государств обсудили сегодня на встрече посол Беларуси во Французской Республике Павел Латушко и начальник отдела стран СНГ, балканских государств и стран Ближнего Востока Министерства экономики и финансов Франции Жюльен Бюиссар, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Оба документа направлены на расширение договорно-правовой базы в экономической сфере. Кроме того, для развития сотрудничества представителю Министерства экономики и финансов предложено рассмотреть возможность создания белорусско-французской ассоциации с участием бизнесменов двух стран.

В ходе переговоров обсуждены более детально состояние и пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Павел Латушко сделал особый акцент на том, что необходимо наполнить конкретными проектами третье заседание совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, запланированное на конец октября - первую половину ноября 2018 года в Минске. В частности, предложен проект, предусматривающий более плотное взаимодействие рабочих групп в области туризма и охраны окружающей среды. Павел Латушко подчеркнул важное значение организации бизнес-форумов с участием представителей деловых кругов, причем как двустороннего, так и многостороннего формата.-0-

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Теги
Беларусь, инвестиции, Латушко, налогообложение, Франция
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