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Беларусь и Германия договорились сотрудничать в реализации инициатив для достижения ЦУР

Экономика 30.01.2018 | 14:59
Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия будут сотрудничать в реализации инициатив для достижения Целей устойчивого развития. Такая договоренность достигнута во время визита в Германию белорусской делегации под руководством заместителя председателя Совета Республики, Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Марианны Щеткиной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

На встрече с представителями Федерального министерства экономики и энергетики и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ были детально обсуждены структура управления процессом достижения ЦУР в Германии и Беларуси, подходы к формированию государственной политики в области устойчивого развития, привлечению частного финансирования в реализацию социально значимых проектов. "Стороны договорились продолжить сотрудничество по осуществлению практических инициатив в сфере достижения ЦУР", - проинформировали в пресс-службе.

Белорусская делегация провела также переговоры с Государственным секретарем Федерального министерства труда и социальных вопросов ФРГ Торбеном Альбрехтом. Как отметили в пресс-службе, "были обсуждены актуальные вопросы социальной защиты населения, подготовки и сохранения квалифицированных кадров, демографии, пенсионного обеспечения, состоялся обмен мнениями в отношении белорусско-германского сотрудничества в области достижения Целей устойчивого развития, развития регионального партнерства и другие".

Подходы к взаимодействия между государством и общественными объединениями в ФРГ и Беларуси, вопросы вовлечения гражданского общества на национальном и международном уровнях в процессы реализации ЦУР рассматривались на встрече с руководством общественного объединения Germanwatch. В пресс-службе пояснили, что Germanwatch реализует общественные инициативы по достижению устойчивого развития, по противодействию изменению климата.

Кроме того, члены белорусской делегации встретились с представителями Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов ФРГ под руководством Парламентского государственного секретаря Риты Шварцелюр-Зуттер. Речь шла о результатах реализации в Германии Повестки-2030 и Стратегии устойчивого развития ФРГ. Во время встречи подчеркивалась важность взаимосвязи процесса достижения ЦУР с цифровой трансформацией экономики, вопросы согласования единого набора экологических индикаторов на национальном и земельном уровнях, устойчивое развитие в диалоге на примере платформы "Умный город". Марианна Щеткина проинформировала немецких коллег о структуре управления процессом достижения ЦУР в Беларуси, пригласила принять активное участие в форуме национальных координаторов, который состоится 21-22 февраля в Минске.

Визит белорусской делегации в Германию проходит с 28 января по 1 февраля. В ее составе председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, руководитель рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью ЦУР Алла Бодак, члены Совета по устойчивому развитию, представители МИД, руководитель проекта Программы развития ООН. Визит проводится для налаживания взаимодействия между Беларусью и ФРГ, обмена опытом в сфере достижения Целей устойчивого развития и расширения парламентских контактов при содействии Программы развития ООН и Программы поддержки Беларуси ФРГ.-0-

Беларусь придает большое значение укреплению контактов с Германией - ЩеткинаБеларусь придает большое значение укреплению контактов с Германией - Щеткина
Марианна Щеткина выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и предложила активизировать реализацию совместных проектов в экономике, науке, социальной сфере, туризме, а также обратила внимание на необходимость выработки совместных мер по социальной защите граждан в условиях информатизации общества.

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Теги
Беларусь, Германия, сотрудничество, Щеткина
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