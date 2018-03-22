Беларусь и Грузия обсудят тематику создания совместных предприятий по переработке молока и мяса

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия будут обсуждать тематику создания совместных предприятий по переработке молока и мяса. Об этом сегодня журналистам сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам министра, отраслевые ведомства подписывают документ о развитии сотрудничества в области АПК. "Речь идет о подготовке кадров, а также тесном взаимодействии в вопросах племенного животноводства, будем обсуждать вопросы совместных предприятий по переработке молока, мяса. С той целью, чтобы более широко представить нашу продукцию на продовольственном рынке Грузии, - заявил министр. - Мы нашли своего потребителя. Следующий шаг - это войти напрямую в торговые сети. Есть очень большой шанс это сделать, потому что мы видим, сколько на бизнес-форуме присутствует представителей бизнеса".
Леонид Заяц в целом отметил положительную динамику торговли с Грузией продуктами питания.-0-
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