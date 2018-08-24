24 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия отмечают конструктивный характер взаимодействия по линии парламентского измерения как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Такая взаимная оценка была дана на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Грузии Михаила Мятликова с руководителем аппарата парламента Грузии Гиви Миканадзе. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Грузии.
Стороны подчеркнули высокий уровень и активный характер белорусско-грузинского сотрудничества в политической, межпарламентской, гуманитарной, торгово-экономической, туристической сферах. На встрече обсуждены предстоящие мероприятия между парламентами Беларуси и Грузии. Так, в конце сентября по инициативе грузинской стороны и при поддержке бундестага Федеративной Республики Германия и Германского общества международного сотрудничества в Тбилиси состоится первая конференция на уровне начальников секретариатов/аппаратов парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
На переговорах была подтверждена заинтересованность в организации взаимных визитов парламентских групп дружбы, выход с совместными парламентскими инициативами на площадках международных организаций.-0-
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