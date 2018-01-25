25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Грузия рассмотрят перспективные проекты в промышленности и АПК. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Эти темы будут в центре внимания 31 января в Минске во время 4-го заседания межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. На нем планируется подвести итоги двустороннего взаимодействия в экономической сфере в прошедшем году, обсудить перспективы реализации взаимовыгодных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и туризма.

Дмитрий Мирончик отметил, что Беларусь и Грузия заметно продвинулись в экономической сфере за последнее время. В 2016 году товарооборот между странами увеличился на 63% до $73,2 млн. За январь-ноябрь прошлого года он возрос еще почти на четверть.

Белорусскую часть межправкомиссии возглавляет заместитель премьер-министра Михаил Русый, грузинскую - первый вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.-0-