Беларусь и Испания обсудили перспективы сотрудничества в реализации проектов ГЧП

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Испания обсудили перспективы сотрудничества в реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом шла речь на встрече заместителя министра экономики Павла Утюпина с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Испании в России Алисией Варела, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Участники встречи обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе возможности сотрудничества в строительстве автомагистрали М10 в рамках государственно-частного партнерства. Обсуждалась реализация и других перспективных проектов ГЧП в Беларуси в сферах, представляющих взаимный интерес.-0-