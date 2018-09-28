Беларусь и Китай резко активизировали межрегиональное сотрудничество - Румас

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай резко активизировали межрегиональное сотрудничество, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с губернатором китайской провинции Цзянсу У Чжэнлуном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Межрегиональное сотрудничество в последнее время резко активизировалось, выросла интенсивность и уровень визитов, установлены устойчивые контакты. Регионы связаны по Шелковому пути прямым железнодорожным сообщением, что оказывает значительное влияние на уровень двусторонней торговли", - отметил Сергей Румас.

Глава правительства обратил внимание, что в ходе последней встречи лидеров Беларуси и Китая главы государств подчеркнули особую важность сотрудничества на региональном уровне, который обладает наибольшим потенциалом, ведь каждая китайская провинция по размерам как средняя европейская страна.

По словам премьер-министра, развитие отношений с Китайской Народной Республикой было и остается приоритетом внешней политики Беларуси, также это хороший пример выстраивания равноправных, уважительных и взаимовыгодных отношений между одной из крупнейших держав мира и небольшой страной. Отношения доверительного всестороннего сотрудничества и партнерства между Беларусью и Китаем активно развиваются, продолжается диалог на всех уровнях, добавил глава правительства.

У Чжэнлун

Сергей Румас предложил У Чжэнлуну обсудить дальнейшие шаги по расширению сотрудничества Беларуси с провинцией Цзянсу. "Мне очень важно услышать ваше мнение - что может сделать правительство для того, чтобы наше сотрудничество развивалось в том ключе, на которой нас нацеливают главы наших государств", - резюмировал он.

Провинция Цзянсу находится на востоке Китая, это один из наиболее развитых китайских регионов. В 2017 году ВВП Цзянсу достиг $1,26 трлн - это 10,4% суммарного ВВП Китая.-0-