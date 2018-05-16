Беларусь и Куба рассмотрят перспективы научно-технического сотрудничества

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий пройдет в Минске 17-18 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Во время визита кубинской делегации планируется подписать соглашения о двустороннем сотрудничестве между Министерством науки, технологий и окружающей среды Кубы, научно-технологическим парком Белорусского национального технического университета "Политехник" и Минским городским технопарком.

Предполагается, что стороны на заседании рассмотрят перспективы взаимодействия и согласуют исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2018-2020 годы, которую планируется подписать в августе.-0-