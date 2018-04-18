Беларусь и Молдова намерены ежегодно наращивать товарооборот на 20-25%

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Молдова намерены ежегодно наращивать объем товарооборота на 20-25%. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.
"По белорусскому экспорту два года подряд идет положительная динамика: в 2016 году приросли на 20%, в 2017-м - 13%. Те контракты и наработки, которых мы уже достигли за это время, позволяют говорить о том, что в ближайшие годы (мы поставили такую задачу на встрече в Министерстве экономики Молдовы) можем на 20-25% ежегодно прирастать. Есть реальная возможность это сделать", - сказал Михаил Русый.
Страны проводят кропотливую и плодотворную работу, чтобы в ближайшие годы существенно нарастить взаимный товарооборот.-0-
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