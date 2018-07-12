Беларусь и ОАЭ будут сотрудничать в области стандартизации

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут сотрудничать в области стандартизации, метрологии, аккредитации. Пакет соответствующих документов был подписан в Госстандарте 12 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Меморандум о взаимопонимании между Госстандартом Беларуси и Эмиратским агентством по стандартизации и метрологии подписали председатель комитета Виктор Назаренко и генеральный директор агентства Абдалла аль-Маини. Стороны договорились развивать сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, обучения и информационного обмена, а также применения стандартов для продукции "Халяль".

Заместитель директора Белорусского государственного центра аккредитации Владимир Шарамков и директор Эмиратской национальной системы аккредитации Рехаб аль-Амери подписали меморандум о взаимопонимании между своими организациями. Подписи еще под одним документом - Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере аккредитации "Халяль" - поставили Владимир Шарамков и Абдалла аль-Маини.

Работа по подготовке этого пакета документов велась в развитие договоренностей, достигнутых во время четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ, которое состоялось в мае в Абу-Даби.

"Главная направленность подписанных документов - это содействие нашим субъектам хозяйствования в преодолении каких-либо технических барьеров по экспорту своей продукции на рынки друг друга, в данном случае белорусской пищевой продукции на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и залива в целом", - отметил посол Беларуси в ОАЭ Роман Головченко. Он и посол ОАЭ в Беларуси Ахмед Мангуш Альтенейджи приняли участие в церемонии подписания документов.

В свою очередь Виктор Назаренко выразил уверенность, что отношения двух стран будут укрепляться. "За очень короткое время мы смогли не только увидеть, что системы технического регулирования в наших странах очень похожи, но и встретить компетентных специалистов. Мы рассчитываем, что труд, который сегодня завершился подписанием трех документов, внесет весомый вклад в развитие сотрудничества, во взаимные поставки продукции, что будет очень важно для каждой из наших стран", - сказал он.-0-