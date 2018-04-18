Беларусь и Пакистан обсуждают создание совместных предприятий в АПК

18 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Взаимодействие между Беларусью и Пакистаном в сельскохозяйственной сфере обсуждалось 18 апреля на встрече посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с федеральным министром национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сикандаром Хайятом Ханом Босаном. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском диппредставительстве.

"Стороны рассмотрели вопросы активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе путем создания совместных предприятий по производству и переработке мясо-молочной и растительной продукции", - рассказали в посольстве.

Посол передал федеральному министру приглашение посетить Минск для участия в ежегодной международной выставке "Белагро-2018", которая состоится 5-9 июня 2018 года.

Во время визита пакистанской делегации планируется провести также второй белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум (первый прошел в Исламабаде в апреле 2017 года) и пятое заседание совместной белорусско-пакистанской рабочей группы по сельскому хозяйству. Рассмотрена возможность подписания на полях этих мероприятий в Минске дорожной карты двустороннего сотрудничества Беларуси и Пакистана в сфере сельского хозяйства и продовольствия, проект которой проходит заключительную стадию согласования.

Обсуждены вопросы поставок в Пакистан белорусской сельскохозяйственной техники, прежде всего тракторов и комбайнов. На следующей неделе в Пакистане (провинция Хайбер-Пахтунхва) пройдут полевые испытания и демонстрация возможностей комбайнов производства ОАО "Гомельмаш" с участием специалистов предприятия. По итогам испытаний пакистанской стороной будет принято решение о закупке первой партии белорусских комбайнов.-0-