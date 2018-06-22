Беларусь и Пакистан планируют активизировать взаимодействие в промышленности и сельском хозяйстве

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан планируют активизировать взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, науке и образовании. Об этом сегодня шла речь на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в Беларуси Линой Салим Моаззам по случаю вручения ею копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Во время встречи отмечалась необходимость существенного наращивания двустороннего товарооборота и активизации взаимодействия по линии профильных рабочих групп в областях промышленности, сельского хозяйства, науки и образования. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах.

Отдельной темой стал ход подготовки двусторонних мероприятий, в том числе приуроченных к 25-летнему юбилею со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном в феврале 2019 года.-0-